Primeiro dia do leilão 5G movimenta R$ 7,08 bilhões

O leilão das frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz não pode ser concluído nesta quinta, 4. Como previsto, o certame teve de ser encerrado após quase 10 horas de disputa. Ficou para amanhã a licitação dos lotes correspondentes ao espectro de 26 GHz. Todos os demais já foram vendidos hoje.

Ao fim deste primeiro dia de licitação, foram negociados 26 lotes de frequências pelo valor total de R$ 7,08 bilhões. Este montante, cabe destacar, não será integralmente destinado ao Tesouro. Ao redor de 90% serão convertidos em compromissos das compradoras em investir na cobertura de rodovias, cidades e localidades definidos pela Anatel.

A Agência ainda vai dizer quanto exatamente do valor total será convertido em investimentos, e quanto será recolhido ao Tesouro, uma vez que o porcentual de conversão varia conforme o lote. Enquanto isso, já podemos identificar que o ágio médio foi alto, na casa de 1.210%. O primeiro lote vendido do dia, a faixa nacional 10+10 MHz em 700 MHz, rendeu ágio de 805%. O ágio mais elevado se deu no lote de 3,5GHz do Nordeste, em que a Brisanet fez proposta 13.741% mais alta que o preço mínimo.

Confira abaixo os lances vencedores dos lotes de 700 MHz, 3,5 GHz e 2,3 GHz.

Espectro Lote Cobertura Lance Vencedor Ágio Vencedora 700 MHz A1 Nacional R$ 1.427.000.000,00 805,00% Winity 3,5 GHz B1 Nacional R$ 338.000.000,00 5,18% Claro 3,5 GHz B2 Nacional R$ 420.000.000,00 30,69% Vivo 3,5 GHz B3 Nacional R$ 351.000.000,00 9,20% TIM 3,5 GHz B4 Nacional Sem propostas — — 3,5 GHz C2 SP e Norte R$ 82.000.000,00 719,00% Sercomtel 3,5 GHz C4 NE R$ 1.250.000.000,00 13741,71% Brisanet 3,5 GHz C5 CO R$ 105.000.000,00 4054,27% Brisanet 3,5 GHz C6 Sul R$ 73.600.000,00 1454,74% Consórcio 5G Sul (Copel e Unifique) 3,5 GHz C7 RJ, ES e MG R$ 405.100.000,00 6266,00% Cloud2You 3,5 GHz C8 Setores 3, 22, 25 e 33 do PGO R$ 2.350.000,00 358,50% Algar Telecom 3,5 GHz D33 Nacional R$ 80.338.000,00 0,00% Claro 3,5 GHz D34 Nacional R$ 80.337.720,46 0,00% TIM 3,5 GHz D35 Nacional R$ 80.337.720,46 0,00% Vivo 3,5 GHz D36 Nacional Sem propostas — — 2,3 GHz E1 Norte R$ 72.000.000,00 101,79% Claro 2,3 GHz E3 SP R$ 750.000.000,00 755,10% Claro 2,3 GHz E4 NE R$ 111.385.964,11 0,00% Brisanet 2,3 GHz E5 CO R$ 150.000.000,00 381,15% Claro 2,3 GHz E6 Sul R$ 210.000.000,00 260,00% Claro 2,3 GHz E7 RJ, ES, MG R$ 176.400.000,00 124,75% Vivo 2,3 GHz E8 Setores 3, 22, 25 e 33 do PGO R$ 32.000.000,00 406,19% Claro 2,3 GHz F1 Norte R$ 29.000.000,00 1,59% Vivo 2,3 GHz F3 SP R$ 231.000.000,00 229,21% Vivo 2,3 GHz F4 NE Sem propostas — — 2,3 GHz F5 CO R$ 30.000.000,00 20,28% Vivo 2,3 GHz F6 Sul R$ 94.500.000,00 102,30% TIM 2,3 GHz F7 RJ, ES, MG R$ 450.000.000,00 616,69% TIM 2,3 GHz F8 Setores 3, 22, 25 e 33 do PGO R$ 57.000.000,00 1027,08% Algar Telecom Total R$ 7.088.349.405,03 Ágio médio: 1210,40% 26 Lotes vendidos

PUBLICIDADE