Presidente da Record assume presidência do Fórum SBTVD

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Em assembleia geral, a associação elegeu a gestão 2021-2022, com Marcio Rogério Herman para vice-presidente. A mudança chega em um momento que se discute a implementação da TV 2.5 e o novo padrão de TV, conhecido como versão 3.0

O Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (Fórum SBTVD) elegeu Luiz Cláudio Costa para o cargo de presidente e, para vice, Marcio Rogério Herman. A nomeação ocorreu em assembleia geral realizada na manhã de ontem, 8. Na ocasião, também foram escolhidos conselheiros e suplentes representantes das indústrias de radiodifusão, recepção, transmissão, software, além da academia, formada por instituições de ensino. A nova gestão seguirá à frente da associação até dezembro de 2022.

Luiz Cláudio Costa é presidente da Record TV desde 2013. Começou a atuar na empresa em 1994, gerenciando a emissora de Goiás. Ele foi também responsável pela emissora nas cidades de São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, São Paulo e liderou o lançamento das operações da Record Internacional, nos Estados Unidos.

Bacharel em direito, jornalista e administrador, iniciou sua carreira na área no Jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte. Em 2011 foi eleito presidente da ABRATEL (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), cargo que exerceu até junho de 2017. Atualmente, é vice-presidente de televisão da instituição.

PUBLICIDADE

A mudança ocorre enquanto a associação discute a fase final de implementação da TV 2.5, que tem como principal recurso o DTV Play. Simultaneamente, o Fórum SBTVD estuda as tecnologias para o novo padrão de TV a ser adotado no Brasil, também conhecido como versão 3.0. (Com assessoria de imprensa)