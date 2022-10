Preparação para chegada do 5G puro nas capitais consumiu R$ 390 milhões

Custos da preparação para a chegada do 5G estão dentro do controle, segundo Leandro Guerra, da EAF. Ele diz que próximos prazos de liberação da frequência de 3,5 GHz não sofrerão atrasos.

A preparação do espectro para a chegada do 5G Standalone (o 5G “puro”) às 27 capitais e Distrito Federal consumiu, até o momento, cerca de R$ 390 milhões do orçamento de R$ 3,5 bilhões que a Siga Antenado (EAF) tem para realizar todo o seu trabalho.

Leandro Guerra, CEO da entidade, afirma que o custo está “absolutamente dentro do controle”. E lembra que a fase inicial contou ainda com desafios, como a importação rápida de equipamentos em meio a uma crise logística internacional e de falta de componentes.

Diz, ainda, que a EAF se deparou com uma realidade distinta na instalação de filtros em estações profissionais de satélite, que passaram a demandar equipamentos mais caros e em maior quantidade.

Por ora, ele descarta faltarem recursos para que a limpeza do espectro de 3,5 GHz em todo o Brasil aconteça. “Nós estamos seguros de que esse orçamento é suficiente para poder cumprir todas as etapas do projeto”, falou ao Tele.Síntese, durante a Futurecom 2022.

Segundo Moisés Moreira, vice-presidente da Anatel, houve economia da ordem de R$ 30 milhões nos gastos com comunicação na primeira fase da preparação para chegada do 5G SA. Também houve gastos menores que o estimado originalmente com a distribuição de kit de parabólicas digitais, necessárias para que espectadores de TV aberta transmitida por satélite (TVRO) continuem a sintonizar a programação televisiva.

Kits

Segundo ambos, a demanda pelos kits de parabólicas digitais ficou abaixo do esperado nas capitais. Guerra, no entanto, lembra que o processo de distribuição não terminou. O consumidor poderá solicitar a instalação ao longo dos próximos anos, enquanto a Siga Antenado estiver executando obrigações do leilão 5G.

Até o momento, foram instalados 4,5 mil kits de sintonia em banda Ku nas capitais, de um universo estimado de 270 mil. Vale lembrar que são equipamentos gratuitos instalados apenas na casa de beneficiários de programas sociais federais e que só assistem TV por satélite. Outros usuários deve comprar kits e instalar por conta própria.

Guerra diz que a demanda vai aumentar com a interiorização da limpeza da faixa de 3,5 GHz. Ele também contou que a quantidade de kits a serem distribuído, na ordem de 10 milhões, vai ser revista com base nos números da PNAD divulgados este ano pelo IBGE. A tendência é de redução.

Moreira, por sua vez, diz que ainda é cedo para cogitar sobra de recursos. A EAF tem, ao R$ 3,5 bilhões para liberar a faixa de 3,5 GHz em todo o país para uso das operadoras móveis.

Próximas fases

Guerra lembrou que a EAF precisa liberar a faixa até 1º de dezembro nas cidades com 500 mil habitantes, cidades de regiões metropolitanas e cidades no entorno das que têm 500 mil habitantes. São 484 cidades nessas condições. E até junho, será a vez de liberar cidades com 200 mil habitantes e 10% das cidades com 30 mil habitantes ou mais, o que dá mais 1.099 cidades.

“Até junho, portanto, 68% da população brasileira viverá em cidades que já estarão com o espectro liberado”, afirmou Guerra, durante painel no evento. E segundo ele, os prazos serão seguidos à risca.

