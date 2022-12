Premiação do Anuário TeleSíntese 2022 será no dia 12

A Momento Editorial realizará na próxima segunda-feira, 12, a cerimônia de premiação do Anuário TeleSíntese de Inovação em Comunicações 2022. Este ano, 120 empresas do mercado de serviços e produtos de tecnologia digital inscreveram 206 projetos. Em seu conteúdo, a publicação traz um raio-x sobre os principais movimentos da área de telecom e como esse segmento acompanha as tendências mundiais, como sustentabilidade, novas aplicações e inovação disruptiva.

Os nomes dos vencedores de cada categoria serão anunciados durante o evento. São definidas seis categorias que apontam como a inovação está sendo aplicada e desenvolvida pelas empresas. As categorias são: Operadoras e Fornecedores de Infraestrutura, Operadoras Regionais, Startups Digitais, Fornecedores de Soluções IoT , e Fornecedores de Software e Serviços, e Fornecedores de Produtos.

O Anuário TeleSíntese também premia a empresa que foi destaque em tecnologia nacional no ano, além de menção honrosa pela atuação empresarial no mercado de telecom.

Comissão julgadora

A escolha dos vencedores é feita por um júri qualificado. Como representante da academia estão Adriam Kremer Cernev, professor da FGV, Arthur Cato, professor do Instituto de Computação da Unicamp, Camila Brasil, diretora do Centro de Economia e Administração da PUC Campinas e Paulo Tigre, professor associado da UFRJ.

Pelo governo participam da comissão julgadora Carlos Azen, da Gerência do Departamento de Telecom, TI e Economia Criativa do BNDES, Carlos Torres da Gerência de Tecnologia e Inovação do Poupatempo (Governo do Estado de São Paulo), José Gustavo Sampaio Gontijo, secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI (Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações) e Maximiliano Martinhão, secretário de Radiodifusão do Ministério

das Comunicações.

Pela sociedade civil estão Eduardo Grizendi, diretor de Engenharia e Operações da RNP, Gabriel Marão, presidente do Fórum Brasileiro de IoT, Hélio Graciosa, fundador e diretor do Instituto iCorps Brasil e presidente do Conselho do Fórum Brasileiro de IoT, João Moura, consultor, Juarez Quadros, presidente do Conselho Curador da FITec (Fundação de Inovação Tecnológica), Milton Kaoru Kashiwakura, diretor de Projetos Especiais do NIC.br e Vanda Scartezini, consultora e integrante do Comitê de Seleção

das Lideranças da ICANN.

Conteúdo

O Anuário Tele.Síntese aborda diversos temas para ajudar o setor a refletir sobre o momento atual e as tendências. Esse olhar para o que ainda está por vir começa com a entrevista de dois pesquisadores, Flávio de Oliveira Silva, da Universidade Federal de Uberlândia, e Marco Antônio Alberti, do Inatel, que trabalham sem trégua nos laboratórios para desenvolver a Internet do futuro.

A sustentabilidade, tão discutida nos dias atuais, também foi debatida pelo Anuário Tele.Síntese mostrando o que

ela representa, quão disruptiva será e o que irá mudar no nosso dia a dia. Mostramos as iniciativas das empresas e entidades do setor para o consumo mais consciente de energia e investimentos das operadoras nas fontes alternativas, os programas implementados e os resultados já alcançados.

Quando todos estão voltados para o consumidor final 5G, abordamos o impacto dessa tecnologia no mercado B2B e como isso vai representar um avanço na transformação digital de diversos setores. O movimento das redes neutras não escapou do radar uma vez que terão importância para o ecossistema na oferta de banda larga de ultra velocidade.

A cerimônia de premiação do Anuário Tele.Síntese será realizada no Renaissance São Paulo Hotel a partir das 19 horas.

