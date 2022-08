Prejuízo da Telebras no 2T de 2022 triplica em comparação ao ano anterior

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O prejuízo da Telebras no 2º trimestre de 2022 fechou em R$ 32,3 milhões. O número (líquido ajustado) é o triplo do registrado no mesmo período do ano passado, quando o valor ficou em R$ 10,3 milhões. Os dados foram divulgados pela empresa nesta semana.

De acordo com análise da Telebras, o aumento do prejuízo está diretamente ligado ao incremento dos encargos financeiros de atualização do Aporte para Futuro Aumento de Capital (AFAC), devido à elevação da taxa Selic.

PUBLICIDADE

No primeiro trimestre deste ano, a revisão do aporte gerou encargos no valor de R$ 85,6 milhões, segundo a empresa. O prejuízo líquido ajustado de janeiro a março foi de R$ 59,2 milhões.

Com isso, o prejuízo da Telebras em todo primeiro semestre fechou em R$ 91,5 milhões contra R$ 67,9 milhões no mesmo período do ano passado.

Receita e serviços

No primeiro semestre deste ano, a receita líquida cresceu 15,5% atingindo R$ 155,7 milhões – no mesmo período de 2021, o valor ficou em R$ 133,7 milhões.

Um dos principais impactos na alta da receita é a locação de roteadores e infraestrutura do segmento satelital, fruto de parceria com a Viasat. O contrato rendeu R$ 10,5 milhões além de outros R$ 8,9 milhões em compartilhamento de recursos.

Houve aumento também no Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), de 8,3% em relação a 2021, influenciado pelo crescimento da banda larga faturada no período.

Também compõe a receita o montante de R$ 3,2 milhões por serviços de instalação e manutenção do programa Wi-Fi Brasil.

A margem Ebitda ajustada de janeiro a junho foi de 54%, o que representa uma leve queda em relação ao primeiro semestre de 2021, quando fechou em 58,7%.

Impactos futuros

No final de julho, a Assembleia-Geral de Acionistas da Telebras aprovou aumento de capital no valor de R$ 367,1 milhões. O montante foi transferido pela União em abril.

Com o incremento do capital, os acionistas poderão subscrever 27,3% de sua participação em ações ordinárias da Companhia a partir desta semana até 9 de setembro deste ano.

PUBLICIDADE