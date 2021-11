Prefeitura de São Paulo tira dúvidas sobre participação no programa WiFi Livre

Em webinar no dia 9 deste mês, a secretária irá informar sobre a exploração de publicidade em locais abertos e fechados nos conformes do novo edital do programa

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) da cidade de São Paulo irá realizar, no dia 9 de novembro, uma Webinar sobre os avanços no modelo de credenciamento para a expansão do programa WiFi Livre SP. A transmissão ocorrerá às 9h30 por meio do canal no YouTube do SMIT.

O webinar discutirá a exploração de publicidade em locais externos, já considerando atualizações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O evento também pretende informar sobre a publicidade em locais internos, como equipamentos de saúde, educação e habitacionais.

Publicado no dia 9 de outubro, o novo edital do programa prevê quatro mil novos pontos de wi-fi gratuito distribuídos em todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e unidades de saúde da capital. O número faz parte da meta de 20 mil pontos na cidade até 2024. Para isso, o documento traz uma série de avanços no modelo de credenciamento de empresas interessadas na oferta de serviço de wi-fi.

“A pandemia deixou muito claro que a inclusão digital é a nova fronteira do desenvolvimento social. Expandir a conexão, principalmente nas áreas periféricas, é dar oportunidades de crescimento e cidadania às pessoas”, afirma o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós, que fará a abertura do evento.

Em seguida, a supervisora do programa WiFi Livre SP, Sarah Alcântara, da Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC/SMIT), vai apresentar os aspectos técnicos do credenciamento. (Com assessoria de imprensa)

