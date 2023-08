Prefeitos, governo federal, operadoras e indústria juntos no Smart Cities Mundi

Prefeitos de cidades de diferentes portes estarão juntos com os conselheiros da Anatel, Moisés Moreira e Artur Coimbra, com o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão; com executivos de operadoras como a Ligga e a Embratel, com gerentes da ABDI, e da ENAP no Smart Cities Mundi, Congresso promovido pela Momento Editorial, que será realizado na próxima semana, quinta e sexta-feiras.

Este ano, o Congresso, que traz experiências das “Cidades que Inspiram”, começa com a palestra especial de Waleska Del Pietro | Conselheira do CREA-SP e do CONSEMA. O primeiro painel, às 9h20, traz a contribuição de diferentes administradores municipais sobre como municípios menos populosos podem fazer para tornar suas cidades mais inteligentes. Participam desse debate Alberto Alves Marques Filho | Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São José dos Campos; Ângela Maria Alves | Pesquisadora do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer; João Victor Barboza | Prefeito de Águas de São Pedro; Luiz Fernando Machado | Prefeito de Jundiaí e

Tiago Faierstein | Gerente de Novos Negócios da ABDI.

O papel das TICs como aliadas da administração pública é o mote do Segundo Painel, que começa às 10h40. Conta com a presença de Demi Getschko | Diretor-Presidente do NIC.BR; Elias Reis | Head de Cidades Inteligentes da NEC no Brasil; Keicielle Schimidt | Coordenadora Geral de Gestão de Conhecimento, Tecnologia e Prêmios da ENAP – Escola Nacional de Administração Pública.

Em seguida, um importante tema para os prefeitos que é o papel da união de dados e da nuvem para tornar as cidades mais inteligentes será detalhado por especialistas. Participam desta Mesa, que começa às 11h5o Amauri Marquezi de Luca | Presidente da CIJUN; João del Nero | Gerente de Vendas de Data Analytics da Embratel; e Rodrigo Mauro Ruiz Matos | Superintendente Executivo de Estratégia, Negócios e Marketing da Prodesp.

Tarde

O Smart Cities Mundi continua à tarde, com duas palestras especiais: da Ligga Telecom, às 14 horas e de Luiz Kazan | Gerente de Desenvolvimento de Negócios para Smart Cities da Embratel, às 14h20.

O último painel do dia, a partir das 14h4o irá tratar das revoluções do WiFi e do 5G para o provimento de acesso à internet nos locais públicos, uma ótima dica para os prefeitos. Participam desta Mesa Mauricélio Oliveira | Diretor Presidente da Abrint; Maximiliano Martinhão | Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações; Moisés Moreira | Conselheiro da Anatel; além de dirigente da Ligga, operadora que comprou licença de 5G para o estado de São Paulo.

Dia 18

O segundo dia do Smart Cities Mundi começa, a partir das 9h40 com duas palestras especiais: de Diogo Della Torres | Coordenador de Infraestrutura da Conexis Brasil Digital, que vai apresentar o estágio atual da Lei das Antenas; e do conselheiro da Anatel, Artur Coimbra, que vai apresentar o programa governamental da Internet Significativa, a partir das 10 horas.

O quinto painel, marcado para as 10h20, irá debater a questão da mobilidade urbana com prefeitos e empresas que oferecem serviços e tecnologias para melhorar o ir e vir do cidadão. Participam desse painel André Turquetto | Vice-presidente da Abepam e Diretor Geral da Veloe; Fernando de Caires | Secretário Municipal de Transporte da Prefeitura de Campinas e Tiago Paltrinieri | Supervisor Chefe da Divisão de Planejamento e Estratégia da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Barueri.

O último painel do Smart Cities Mundi deste ano irá apresentar diferentes soluções e casos de uso para a telemedicina. Participam desta Mesa, que começa às 11h20 Alexandre Mattos | Gerente Executivo de Inovação na Beneficência Portuguesa de São Paulo;

Cleinaldo de Almeida Costa | Diretor do Departamento de Saúde Digital do DATASUS – Ministério da Saúde;

Geraldo Reple Sobrinho | Presidente do COSEMS SP – Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo*Prof. Carlos Carvalho | Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor-HCFMUSP.

