Positivo lança robôs aspiradores

A Positivo Tecnologia, por meio da sua plataforma de soluções com IoT (Internet das Coisas), lançou uma nova linha de eletrodomésticos que pode ser controlada por voz e por smartphones, como o robô aspirador. São dois os modelos de smart robôs aspiradores que prometem ser competitivos em preços com os dispositivos já existentes no mercado. Com aplicativo integrado, eles possuem Alexa e Google Assistente.

O lançamento foi feito durante a Eletrolar Show, feira de eletrodomésticos que está sendo realizada em São Paulo. Os novos modelos Smart Robô Aspirador Wi-Fi e Smart Robô Aspirador Wi-Fi + serão oferecidos ao mercado por R$ 1299 e R$ 1499 enquanto, segundo a empresa, seus concorrentes com o mesmo nível de inteligência custam por volta de R$ 5 mil. “Os robôs aspiradores da Positivo Casa Inteligente são muito fáceis de usar e oferecem autonomia, eficiência, conforto e mais liberdade para o usuário, que pode investir seu tempo com outras atividades enquanto os dispositivos fazem, literalmente, o trabalho sujo”, afirma José Ricardo Tobias, responsável pela Positivo Casa Inteligente.

A diferença entre os dois modelos envolve sensores de movimento aprimorados com giroscópio que dão mais autonomia ao robô e permite acompanhar sua trajetória pelo app. De acordo com a empresa, os novos produtos estarão disponíveis no comércio a partir da próxima semana. Além dos lançamentos, a empresa também apresentou seus outros produtos voltados para smart home, que incluem, entre outros, a Smart Lâmpada RGB+, o Kit Casa Conectada e a solução completa da Smart Fechadura, que vem com o Kit Smart Fechadura e o recém-lançado Smart Keypad.

Para apresentar seus dispositivos a empresa participa do espaço Casa Conectada que tem como função mostrar uma residência inteligente e a utilização de smart devices. O espaço foi criado pela Eletrolar e reúne diversos fabricantes como Amazon, LG e TCL. Alguns produtos em exibição são controlados por inteligência artificial e outros por IoT.

