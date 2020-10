Portugal não exige compartilhamento de fibra, diz Anacom

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Mas estabelece em lei compartilhamento de infraestrutura passiva, com amplo banco de dados, que facilita a contratação.

O compartilhamento de infraestrutura de dutos de cabos da empresa Portugal Telecom, na época monopolista, com operadoras de serviços de comunicação digital é obrigatório desde os anos 2000 em Portugal. A partir de 2004, a agência reguladora portuguesa (Anacom) criou um banco de dados com as informações sobre os dutos, localização e ocupação, que facilitou a “partilha”.

Em 2010, a Anacom estendeu a obrigatoriedade de compartilhamento de postes. Com a crise de 2009, como forma de incentivar investimentos, o governo português editou lei facilitando a instalação de redes de fibra óptica, estendendo a obrigação de compartilhamento a qualquer infraestrutura passiva e alimentou o banco de dados já existente, como relata o diretor de Regulação de Mercados da Anacom, Luis Manica, durante workshop sobre competição, realizado pela Anatel, nesta quarta-feira, 21.

“Nós, em Portugal, não exigimos a partilha de fibra nas áreas mais competitivas e também não consideramos que fazia sentido nas áreas mais remotas, porque entendíamos que deveríamos incentivar o investimento”, disse. Mas ressaltou que no país há operador de rede aberta, que permite o acesso de qualquer operador. Para o regulador português, existem muitas variáveis no compartilhamento de fibra que devem ser avaliadas.

PUBLICIDADE

“Hoje em Portugal nós temos cerca de 86% dos domicílios conectados e essa cobertura é feita pelas três redes das operadoras que atuam no país, que têm a mesma dimensão de rede”, disse. Manica disse que existem as redes rurais complementares que atendem 70% dos habitantes dessas regiões.