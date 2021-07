Porto de Santos receberá projeto piloto 5G

O Porto de Santos – ou Complexo Portuário de Santos – vai ganhar um projeto piloto para instalação e funcionamento do 5G standalone, também chamado de “5G puro”. Será o primeiro porto do país com tecnologia 5G plena. A data de instalação da antena de transmissão 5G no complexo, porém, ainda não foi definida, disse o Ministério das Comunicações.

Santos, maior complexo portuário da América Latina, é responsável por aproximadamente 25% do comércio exterior brasileiro. “A tecnologia 5G ampliará a conectividade no setor portuário brasileiro. Com isso, iremos otimizar as operações, aumentar a produtividade e contribuir para o crescimento da economia”, diz Faria.

Questionado pelo Tele.Síntese, o MCom não informou de qual fabricante é o equipamento, qual operadora estará por trás dessa rede nem quais aplicações estão previstas no teste. Na viagem que fez aos Estados Unidos em junho, o ministro das Comunicações visitou uma rede privativa no porto de Baltimore, nos Estados Unidos.