Portfólio de Internet Dedicada da Vivo passa por melhorias

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Agora, os clientes poderão escolher cinco dias no mês para obter o dobro da velocidade contratada, sem custos adicionais. A principal aposta da operadora para a oferta é o setor de varejo

A Vivo Empresas ampliou seu portfólio de Internet Dedicada, passando a possibilitar o contrato de ofertas que incluem o dobro da velocidade contratada por até cinco dias por mês. O cliente que definirá os dias com maior velocidade, de acordo com sua demanda, sem custo adicional. O pacote de link dedicado poderá ser contratado pelos interessados por meio do portal de serviços da Vivo.

PUBLICIDADE

Uma grande aposta da operadora para a utilização do serviço é o varejo. Em momentos específicos, esse setor necessita maior capacidade de transmissão em função das sazonalidades que enfrenta. A assessoria da Vivo informou que, nesse caso, o varejista conseguirá programar com antecedência o dobro de velocidade durante datas comemorativas ou eventos online, como Black Friday.

A companhia também incorporou a seu portfólio de Internet Dedicada uma versão mais econômica do serviço, a Vivo Internet Dedicada Light. Com ela, os clientes contam com os principais benefícios, como a garantia de 100% da velocidade contratada e 99,5% de disponibilidade.

O plano mais simples do serviço oferece apenas roteador e gestão básica. Já o pacote mais sofisticado engloba, além do roteador, gestão proativa, segurança e balanceamento e priorização e SD-WAN G. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE