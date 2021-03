Portfólio da Oi Soluções inclui serviços de centro de atendimento da Tahto

A Oi Soluções passa a incluir em seu portfólio os serviços integrados de centro de atendimento da Tahto, nova marca da subsidiária de call center da empresa. Recentemente, a Oi anunciou um novo posicionamento e estratégia de atuação da Tahto, que começo oferecer serviços e produtos para todo o mercado corporativo, e não exclusivamente para a companhia. A marca atuará no atendimento e relacionamento da cadeia de customer experience da Oi Soluções.

O portfólio da Tahto conta com serviços na cadeia de valor do cliente, desde a gestão de pessoas até o workflow de atendimento. As soluções tradicionais, da linha de frente do call center, incluem células como SAC, contestação e ouvidoria, já as soluções especializadas compreendem serviços como backoffice, suporte técnico, auditoria preventiva e suporte a marketplace.

Entre as soluções de negócio que geram receita para o contratante, estão a operação de televendas, cobrança, fidelização e retenção de clientes. Para o customer experience, há serviços profissionais com soluções como monitoramento de mídias sociais, atendimento digital, big data e analytics.

“Os serviços de centro de atendimento possuem uma grande sinergia com o portfólio da Oi Soluções e reforçam nossa atuação como integrador de soluções”, afirmou Adriana Viali, head da Oi Soluções. De acordo com a executiva, a Tahto irá se beneficiar da carteira de clientes B2B e da capilaridade da operadora. A Tahto atende todo o território nacional a partir de suas filiais em Goiânia (GO), Curitiba (PR), Campo Grande (MS) e Rio de Janeiro (RJ). (Com assessoria de imprensa)