No 1º trimestre de 2023, usuários de serviços de telefonia fixa e móvel fizeram 2,16 milhões de pedidos de trocas de operadoras, informou a ABR Telecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações), entidade responsável por gerir o serviço de portabilidade, nesta quarta-feira, 19.

Desse total, 427,11 mil (20%) solicitações de portabilidade numérica foram para troca de operadora de linha fixa, enquanto 1,73 milhão (80%) dizem respeito a telefones móveis.

A portabilidade numérica, que consiste em migrar de operadora sem alterar o número da linha, está disponível para consumidores no País desde 2008. Ao todo, 85,33 milhões de transferências já foram realizadas.

Em todo esse período, as migrações de linhas móveis lideram com folga os pedidos de portabilidade. Segundo a ABR Telecom, de setembro de 2008, quando o serviço entrou em vigor, até 31 de março deste ano, as trocas de operadoras móveis somam 63,96 milhões (75%). As transferências de linhas fixas, por sua vez, chegam a 21,37 milhões (25%) de migrações.

Como fazer a portabilidade

O consumidor interessado na portabilidade numérica deve procurar a operadora para a qual quer migrar e fazer a solicitação. Os critérios para ter o pedido atendido são os seguintes:

• Informar o nome completo à operadora de telefonia que recebe o pedido

• Comprovar a titularidade da linha telefônica

• Informar o número do documento de identidade

• Informar, no caso de pessoa jurídica, o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda

• Informar o endereço completo do assinante do serviço

• Informar o código de acesso

• Informar o nome da operadora da qual está saindo

O prazo de transferência para efetivação da portabilidade numérica é de três dias úteis. Caso deseje cancelar o processo, o usuário tem dois dias úteis, após efetuar a solicitação de transferência, para informar a desistência. (Com assessoria de imprensa)