A Onze, fintech de saúde financeira e previdência privada, aponta em estudo que os cinco maiores bancos do país, especialmente Bradesco e Itaú Unibanco, perderam recursos de previdência em função da portabilidade para outras instituições financeiras, nos últimos seis meses. De acordo com a pesquisa, houve queda na captação líquida, que passou de mais de R$ 40 bilhões, em 2020, para R$ 10 bilhões, no primeiro semestre de 2021.

Leia a reportagem completa no Digital Money Informe