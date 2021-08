Por meio de braço de inovação, Enel entra no segmento de casa inteligente

A Enel X, a linha de negócios dedicada ao desenvolvimento de soluções digitais do Grupo Enel, está ampliando a sua atuação no segmento residencial no Brasil. A partir de agosto, a companhia inicia as vendas da Homix Smart Lâmpadas e Homix Smart Controles Remotos para ar-condicionado.

O consumidor irá controlar ambos aparelhos por meio do aplicativo para celular Homix ou, em casa, pela Alexa. Comprados juntos, os produtos custam R$ 399, garantindo desconto de 20% em comparação se fossem comprados separadamente.

Os produtos integram a linha Homix Smart Home que busca ajudar os consumidores a gerenciarem o seu consumo de energia. A estratégia marca a entrada da Enel X no mercado brasileiro de casas inteligentes, setor com potencial de crescimento em torno de 20% ao ano até 2023.

A Homix Lâmpada consiste em lâmpadas inteligentes de LED comum ou colorido. Usam o protocolo ZigBee de comunicação avançada sem fio, adotado nos aparelhos de Internet das Coisas. O equipamento é bivolt, possui função temporizador e tem modos de cena, como cinema e bedtime. As lâmpadas avulsas custam R$ 189.

Já o Homix Controle de Ar-Condicionado inteligente também utiliza o protocolo Zigbee. O aparelho realiza o gerenciamento remoto do ar-condicionado, informando a umidade e regulando a temperatura do ambiente. Ao custo de R$ 320, o dispositivo também liga, desliga, aprende os hábitos de uso dos moradores.

O cliente pode ativar o Homix Controle de Ar-Condicionado com base em rotinas predefinidas. Assim, poderá, por exemplo, ligar o ar condicionado quando identificar por geolocalização que o morador está chegando e a casa está acima da temperatura ideal definida. (Com assessoria de imprensa)