Por 5G, Coimbra volta para o Minicom

Com a missão de ajudar na implantação do 5G no país, Artur Coimbra volta ao Ministério das Comunicações no cargo de secretário interino de Telecomunicações. O atual titular da pasta, José Afonso Cosmo Júnior, vai para a Diretoria Programa da Secretaria-Executiva do ministério.

As alterações foram publicadas na edição desta quarta-feira, 17, do Diário Oficial da União. Pelo ato, Coimbra vai manter a função de corregedor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cargo que assumiu em janeiro deste ano.

PUBLICIDADE