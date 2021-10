Políticas públicas para expansão da banda larga são destaque no INOVAtic

Evento virtual do Tele.Síntese, que reunirá ISPs, as maiores operadoras e fornecedores das regiões Sul e Sudeste, começa dia 25 e vai até 27

As políticas públicas para inovação e para a expansão da banda larga serão debatidas na edição de outubro do INOVAtic, que acontece de 25 a 27. O secretário de Telecomunicações interino do Ministério das Comunicações, Artur Coimbra; o Superintendente de inovação Tecnológica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Pedro Vaz e a Coordenadora de Projetos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de São Paulo, Sarah Alcântara são os debatedores do primeiro painel do evento, promovido pelo Tele.Síntese.

Nesse primeiro painel, serão abordados os programas de estímulo a criação de polos tecnológicos e de inovação e as medidas assimétricas implementadas para a ampliação da banda larga pelos ISPs pelo governo federal, estados e municípios. Antes disso, às 9 horas, Artur Coimbra, fala na abertura do evento.

Nessa versão do INOVAtic, estarão em debate os serviços que podem ser oferecidos além da conectividade, fornecedores e distribuidores que atuam nas regiões Sudeste e Sul também estarão presentes, além de executivos das maiores operadoras de telecomunicações. Serão 21 debatedores.

Ainda no dia 25, na parte da tarde, será a vez do painel ‘Abrindo novos horizontes com a nuvem e fatiamento das redes”, que discutirá sobre os serviços profissionais que estão sendo oferecidos para o mercado corporativo e os novos produtos que surgirão com o network slicing. O diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil, Paulo Gouveia e o diretor de Canais de Huawei Cloud, Marcelo Morais, são alguns dos convidados. A mediação do debate ficará a cargo do presidente da Abranet, Eduardo Neger.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.