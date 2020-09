Políticas de financiamento para o agro em debate no AGROtic 2020

Evento do Tele.Síntese, em parceria com a ESALQtec, que começa segunda-feira, 14, também abre espaço para startups e big data rural nas mesas que ocorrerão na quinta-feira.

As novas políticas públicas e de financiamento da Inovação no Campo serão debatidas no Agrotic 2020, evento virtual promovido pelo Tele.Síntese, em parceria com a EsalqTec, de 14 a 18 de setembro. No dia 17, será feita uma avaliação da política e refinanciamento do agro, sancionada pelo Presidente Jair Bolsonaro, em 8 de abril deste ano. Estará na pauta também o uso do Fust (Fundo de Universalização das Telecomunicações) para financiar a conectividade rural e as diferentes linhas de crédito existentes.

Os debates terão início às 9h30 com a participação da gerente de Relações Institucionais e Governamentais do SindiTelebrasil, Daniela Martins; do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB-RS); da sócia-líder de Agronegócio da KPMG no Brasil, Giovana Araújo; e o Industry Partner Agronegócio na EloGroup, Octaciano Neto. A Sócia da consultoria Vlinder Estratégias para Inovação, Tatiana Fiuza, será a moderadora.

Ainda no dia 17 de manhã o espaço é das startups que atuam no setor. O CEO da ARPAC, Eduardo da Costa Goerl; o CEO da Scicrop, José Damico; o Co-Founder & Head de Inovação da Sintecsys, Osmar Bambini; e o CEO da DKRO, Philippe Aymard, vão mostrar as soluções inovadoras para o campo.

Big data

Na parte da tarde, a live será sobre A captura dos dados e a inteligência na análise revolucionam o setor. É muito alto o volume de informações gerado no campo por diversos dispositivos, como sensores, drones, eletrônica embarcada, informações de satélites e muitos outros. Para suportar esse número de informações, data lakes estão sendo montados em data centers próprios ou em nuvens, big data se encarrega de organizar as informações e o uso de ferramentas como Inteligência Artificial e machine learning entram em cena.

O Sócio Fundador e Diretor de Relações Institucionais da Solinftec, Anselmo Arce, abre os debates, que contam com a participação do Gerente de Desenvolvimento de Negócio em Agronegócio Inteligente do CPqD, Fabricio Lira Figueiredo; do CDO – Expert em Agro, Digital e Inovação, Marcos Scalabrin, e do Gerente de Inovação da Raizen, Pedro Noce,

O presidente da AsBraAP (Associação Brasileira de Agricultura de Precisão), Marcos Nascimbem Ferraz, vai moderar os debates.

Veja a programação completa e se inscreva aqui.