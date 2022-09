Pluto TV vai transmitir programas da RedeTV!

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Programas da emissora paulista serão transmitidos no canal 146 da plataforma de streaming linear

A Pluto TV anunciou parceria para oferecer programas da emissora RedeTV! em um canal linear (canal 146), disponível gratuitamente, 24 horas por dia e sete dias por semana, na sua plataforma de streaming, a partir de 20 de setembro.

A programação da RedeTV! disponível na Pluto TV será composta pelos programas SuperPop, apresentado por Luciana Gimenez; Operação de Risco, reality policial; Documento Verdade, jornalístico de reportagens investigativas apresentadas por Augusto Xavier; Sensacional, entrevistas apresentadas por Daniela Albuquerque; e Galera Esporte Clube, sobre o universo esportivo com André Vasco, Edilson Capetinha e Fernanda Keulla.

“A parceria com a Pluto TV amplia a distribuição do nosso conteúdo em diferentes telas. Reforça a proposta da emissora de investir em uma programação multiplataforma e abrangente, direcionada a um público cada vez mais conectado”, afirma Alexandre Dallevo, Head of Content & Partnerships da RedeTV!.

Atualmente, a Pluto TV oferece mais de 100 canais para países de língua espanhola e, no Brasil, tem grade com 95 canais com curadoria de mais de 185 parceiros de conteúdo da região, incluindo redes de televisão, estúdios de cinema, distribuidoras e empresas de mídia, alcançando uma biblioteca que abrange mais de 35.000 horas de conteúdo, diz a Paramount, dona da plataforma.

A diferença da Pluto TV para outros serviços de streaming está na gratuidade do acesso. O aplicativo pode ser acessado livremente em smartphones e tablets iOS e Android, smart TVs, aparelhos de streaming, além do próprio site da Pluto TV. Também já vem instalado em televisores inteligentes da Samsung, onde recebe o nome de Samsung Plus.

Ao contrário de outros aplicativos do tipo que trabalham apenas com conteúdo sob demanda, seu funcionamento é principalmente linear – embora tenha conteúdos sob demanda. O modelo replica a transmissão televisiva tradicional, mas com o sinal digital enviado através da internet. A monetização se dá pela comercialização de publicidade, uma vez que não há cobrança de assinatura. Sequer é preciso fazer cadastrado para ver os conteúdos. (Com assessoria de imprensa)

