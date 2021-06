Plataforma de publicidade da TIM terá localização em tempo real feita pela Engage Hub

A TIM anunciou hoje, 14, que a empresa Engage Hub será responsável pelo sistema de geolocalização em tempo real da plataforma de publicidade móvel da operadora, a TIM Ads.

O novo acordo faz parte da série de parcerias iniciadas pela TIM no ano passado para monetização de dados dos clientes e diversificação da receita. Como benefício, usuários que aceitarem participar das campanhas de marketing receberão ofertas e promoções da TIM e de seus parceiros, especialmente via MMS e SMS.

Para ser alvo das campanhas publicitárias, o cliente da operadora precisa aderir à iniciativa.

De acordo com Renato Ciuchini, Head de Estratégia e Transformação da TIM Brasil, a adesão dos clientes da operadora à plataforma de publicidade TIM Ads foi uma demonstração do interesse por ações que tragam benefícios imediatos: “Nossa ideia sempre foi gerar e agregar valor à trajetória do cliente dentro da TIM. O engajamento dos usuários nos incentivou a evoluir com a plataforma, e a solução de geolocalização que a Engage Hub fornece contribuirá para ampliar ainda mais a experiência da nossa base”.

Mark Sawyer, VP de Soluções Estratégicas da Engage Hub, complementa: “A TIM está adotando uma tecnologia inovadora para fornecer serviços de valor agregado aos seus clientes, posicionando-se à frente do mercado. Na Engage Hub, temos uma experiência extensa e reconhecida globalmente, permitindo que empresas aproveitem o enorme potencial da sua base de clientes na entrega de comunicações totalmente personalizadas, significativas e direcionadas”.

A Engage Hub é uma empresa britânica que tem entre outros clientes os grupos Telefónica, Three Irlanda e Experian. Conforme o site da empresa, sua solução de geolocalização em tempo real utiliza dados de cada usuário que optou por participar do programa para “obter taxas de respostas mais elevadas” a campanhas baseadas em localização geográfica, lidando com “alto volume de eventos de rede para entregar comunicações hiperfocadas” (tradução livre). (Com assessoria de imprensa)