Planos da TIM terão renda revertida para a Gerando Falcões

A TIM ampliou sua parceria com a organização Gerando Falcões e passa a oferecer um portfólio que transforma planos TIM Black em produtos sociais. Pela iniciativa, um montante da receita gerada por estas ofertas será revertido para projetos da instituição, que impacta mais de 5 mil comunidades em 25 Estados do país e possui uma rede com 1,1 mil ONGs.

Essa rede, aliás, também será beneficiada por um edital do Instituto TIM. O programa Fortalecendo Redes destinará R$ 1 milhão para organizações da sociedade civil dedicadas a projetos sociais para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

A empresa diz que o edital será lançado em breve para fomentar o trabalho de ONGs para que promovam desenvolvimento e bem-estar nas periferias e favelas onde estão instaladas e marcar os 10 anos de fundação do Instituto TIM.

Os planos que terão parte da renda revertida para a Gerando Falcões são os pós-pagos TIM Black e os clientes não precisam fazer qualquer adesão: o repasse é automático.

Empregos para as comunidades

A parceria tem ainda projetos de empregabilidade, para reduzir os índices de desemprego nas comunidades onde a Gerando Falcões está presente.

“Além de oferecer oportunidades de trabalho, vamos potencializar com o 5G a inclusão produtiva nas favelas”, comenta o CEO da TIM, Alberto Griselli.

As novas ações incluem a jornada de empregabilidade e capacitação, já iniciada em comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo. As primeiras turmas reúnem cerca de 100 pessoas, que recebem capacitação técnica e comportamental para formar profissionais de vendas em telecomunicações. Quem se formar ganha uma bolsa auxílio de R$ 400 e pode participar de processos seletivos para vagas nas lojas da operadora.

Recentemente, a TIM também assinou o “Pacto pela Inclusão Econômica”, com a missão de acabar com o desemprego na favela Pedra Lisa, região do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. O programa de empregabilidade faz parte do Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida) e tem como principal objetivo conectar empresas e pessoas de regiões carentes que estão em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho.

“Um dos nossos objetivos com essa parceria de sucesso é transformar a vida dos moradores da favela e empoderá-los com acesso à internet de qualidade e gratuita que viabilize informação, otimização dos estudos e recolocação profissional online, além das que já estamos promovendo por meio do programa de empregabilidade”, explica Edu Lyra, Fundador e CEO da Gerando Falcões.

A parceria da TIM com a Gerando Falcões se iniciou há um ano, com o acordo para transformar a Favela Marte – localizada na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo – na primeira comunidade do Brasil plenamente conectada ao 5G por meio de hubs tecnológicos. A iniciativa também faz parte do projeto Favela 3D (digna, digital e desenvolvida), que implementa o conceito de moradia digna, geração de renda, acesso à saúde, cidadania e cultura de paz, direito à educação, primeira infância, autonomia da mulher e cultura, esporte e lazer. A comunidade está sendo totalmente revitalizada, inclusive com construção de novas habitações, e deve ficar pronta em março de 2024. (Com assessoria de imprensa)