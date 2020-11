Plano pós-pago da TIM permite escolher entre Netflix, HBO Go e Youtube Premium

A partir de hoje, 11, o pacote pós-pago TIM Black Família permite que o usuário escolha entre a assinatura de Netflix, HBO GO ou YouTube Premium. Até então, havia apenas a possibilidade de assinatura da Netflix. São três planos diferenciados pela quantidade de tráfego (60GB, 100 GB e 180 GB).

O plano de 60 GB serve para até três pessoas (titular e dois dependentes) e custa R$ 269,99 mensais; o de 100 GB abrange até quatro pessoas por um valor de R$ 319,99 mensais; por fim, os 180 GB podem ser adquirido por até cinco pessoas a R$ 499,99 mensais.

PUBLICIDADE

Os clientes escolhem a assinatura através do aplicativo MEU TIM. Em breve, clientes poderão contratar de forma avulsa mais de uma plataforma de streaming na Loja de Serviços do app, que também engloba opções como Cartoon Network, Looke, Esporte Interativo Plus, Band News e Band Sports. (Com assessoria de imprensa)