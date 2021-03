PL do reconhecimento facial no Metrô de SP recebe veto total

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Governador de São Paulo, João Doria, vetou o PL 865/19, aprovado em fevereiro na Alesp, sob alegação de que proposta representa interferência do Legislativo em empresa submetida a regime jurídico privado e na atribuição constitucional do Poder Executivo.

O governador de São Paulo, João Doria, vetou totalmente o projeto de lei 865/19. Aprovado em fevereiro na Assembleia Legislativa do estado, o texto autorizava Metrô e Companhia de Transportes Metropolitanos a instalar câmeras com sistema de reconhecimento facial nas estações e dentro dos vagões das composições. O veto integral pode ser lido no Diário Oficial paulista de hoje, disponível aqui.

O PL recebeu inúmeras críticas de organizações como Artigo 19, Idec, Instituto Ethos e ITS. Todas alertaram nas últimas semanas para o risco de invasão de privacidade, incompatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e até com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

PUBLICIDADE

No veto, o governador de São Paulo ressalta que as empresas estão sujeitas a regime jurídico de empresas privadas, e que o PL, portanto, invade a autonomia dessas empresas. “As disposições do projeto implicam interferência legislativa”, resume Doria.

Nesse sentido, uma intervenção legislativa também fere o artigo 173 da Constituição Federal. Ele argumenta que o poder público só pode intervir nas empresas mediante indicação de executivos para comandá-las. Indicação esta que cabe ao Executivo estadual.

“A promulgação do texto significaria indevida interferência do Poder Legislativo em atribuições específicas dos representantes do Poder Executivo nas referidas empresas, o que vulnera o princípio da separação dos poderes”, traz a mensagem.

Vale dizer que a justificativa do veto se concentra na constitucionalidade do PL e não aborda, em nenhum momento, como a proposta se relaciona com a privacidade dos cidadãos.