PL com privatização dos Correios chegará em breve ao Congresso, diz Economia

A proposta de projeto de lei para a privatização dos Correios já foi aprovada pelo Ministério da Economia e está recebendo os retoques finais do ministro das Comunicações, Fábio Faria e será enviada “rapidamente” para o Congresso Nacional. É o que assegurou hoje,29, Martha Seillier, secretária Especial do PPI do Ministério da Economia, durante o Painel Telebrasil.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, em live organizada pelo portal Uol, disse hoje também que caberá ao Poder Legislativo definir a modelagem da privatização da empresa. Segundo o ministro, como a decisão caberá ao Congresso Nacional, acredita que o modelo de venda deverá acompanhar o modelo de privatização das telecomunicações, quando houve a venda do “filé com o osso” das áreas a serem compradas.

Faria disse ainda que o BNDES contratou uma consultoria para estudar a melhor modelagem, mas que esse estudo será entregue ao Congresso Nacional para que os parlamentares decidam sobre a questão. ” É na arena do parlamento que o modelo será definido, mas a carta que chegava em Tabatinga, no Amazonas, vai ter que continuar chegando”, afirmou ele.

Faria negou ainda que empresas de encomendas digitais – como Amazon, Mercado Livre ou Magazine Luiza – tenham formalizado o interesse em comprar os Correios, conforme tinha anunciado semanas anteriores. Segundo ele, essas empresas são potenciais interessadas, mas a formalização somente irá ocorrer quando a privatização for iniciada.

EBC

Faria disse ainda que a EBC, empresa de TV pública, não será mais privatizada, porque ela é deficitária em R$ 500 milhões ano. Mas anunciou que está sendo elaborado um PDI (Plano de Demissão Incentivada), cujos recursos virão de venda de ativos da empresa.