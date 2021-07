Pix troco e Pix Saque sob pressão para adiamento

A implementação do Pix Saque e Pix Troco está prevista para ser concluída no terceiro trimestre deste ano, de acordo com a resolução do Banco Central, mas o mercado questiona várias regras propostas pela autoridade monetária.

O Banco Central ainda analisa as 372 propostas apresentadas na consulta pública encerrada no dia 9 de junho sobre o Pix Saque e o Pix Troco. A pressão dos bancos é para adiar o início dessas funcionalidades, sendo que outros pontos do regulamento do Pix também desagradam diferentes setores, como a tarifa de intercâmbio reversa (TIR) e a segurança dos clientes.

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC), além de pedir o adiamento da implementação do Pix Saque para fevereiro de 2022, também solicitou o adiamento do Pix Troco sem prazo definido, e que apenas os estabelecimentos comerciais atuem como agentes de saque.

Leia a reportagem completa no Digital Money Informe