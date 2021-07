Pix poderá ser feito em app de mensagem

O Banco Central criou uma nova modalidade de participação no Pix, o iniciador, que marca a convergência do meio de pagamentos instantâneo com o Open Banking. A nova modalidade de participação é destinada às instituições financeiras ou demais instituições, como aplicativos de mensagens, por exemplo, que sejam autorizadas pela autoridade monetária a prestar o serviço de iniciação de pagamento ou transferência.

“O objetivo do BC é tornar a jornada do Pix mais simplificada, com mais alternativas para os usuários”, afirmou o chefe da Gerência de Gestão e Operação do Pix, Carlos Eduardo Brandt, em entrevista coletiva.

PUBLICIDADE

Leia a entrevista completa no Digital Money Informe