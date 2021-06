Pix no B2B está bem atrasado

Entre as 254,3 milhões de chaves cadastradas no Pix até 31 de maio deste ano, 10,4 milhões são de pessoas jurídicas, mas as transações pelo meio de pagamento instantâneo entre as empresas são apenas 3% do total.

Entre as 254,3 milhões de chaves cadastradas no Pix até 31 de maio deste ano, 10,4 milhões são de pessoas jurídicas, mas as transações pelo meio de pagamento instantâneo entre as empresas são apenas 3% do total. Das 613,7 milhões de transações ocorridas só no mês de maio, pouco mais de 13,7 milhões foram B2B.

Os números não surpreendem o mercado, uma vez que as transações entre pessoas físicas são mais simples e têm tarifa zero. Para as empresas, passar a operar com o Pix requer adaptações em seus sistemas, mas o interesse no meio de pagamento instantâneo é crescente.

