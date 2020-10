Pix cadastra 3,5 milhões chaves no primeiro dia

O Pix começou o cadastramento de chaves nesta segunda-feira, 5. Já neste primeiro dia, 600 mil registros foram feitos apenas nas três primeiras horas. Às 18h, o número somou 3.528.822 cadastramentos feitos por aplicativos de bancos, fintechs e ou instituições de pagamento.

Os números mostram o potencial deste novo meio de pagamento desenvolvido pelo BC, cujo lançamento amplo será no dia 16 de novembro. Até lá, o Banco Central acredita que o total de cadastramentos no Pix vai crescer ainda mais. Há mais de 650 instituições aptas a ofertar o Pix e podem fazer esse registro antecipado das chaves.

Em live pelo canal do BC Youtube na manhã de hoje, o chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem), Carlos Eduardo Brandt, lembrou que o sistema será gratuito para pessoas físicas, reduzindo o custo de transferências bancárias e pagamentos via meios eletrônicos.

“Será uma alternativa muito conveniente para pagadores e recebedores, com foco na experiência do usuário, e que será utilizado para qualquer situação de pagamento, seja com pessoas físicas, empresas ou governo”, explicou o chefe adjunto no Decem.

O que é a chave Pix?

Nada mais é do que uma forma simples e prática de identificar o destinatário do pagamento ou transferência. Com o Pix, além de pagar a partir da leitura de um QR Code, será possível informar a chave Pix, que pode ser: o número de telefone celular, e-mail ou CPF/CNPJ. Para quem não quiser fornecer um dado pessoal, é possível gerar uma chave aleatória (um conjunto de números, letras e símbolos gerados aleatoriamente que identificará sua conta e que poderá ser utilizado para o recebimento de recursos).

O papel da chave Pix é o seguinte: ao acessar a opção de pagar ou transferir com Pix, bastará que a pessoa informe a chave para dar prosseguimento à operação. Não será mais preciso informar o banco, agência, número de conta e tipo de conta, por exemplo. Não vai nem precisar saber qual é a instituição da outra parte. Apenas com a chave Pix será possível realizar a operação desejada.

A chave vincula uma dessas informações básicas às informações completas que identificam a conta transacional do cliente (identificação da instituição financeira ou de pagamento, número da agência, número da conta e tipo de conta). Cada pessoa física poderá cadastrar até 5 chaves por conta. No caso de pessoas jurídicas, o limite é de 20 chaves por conta.

O cadastro da chave Pix não é obrigatório e mesmo sem ele é possível receber um Pix, mas nesse caso, será necessário informar todos os dados da conta e CPF.