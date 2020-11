Pix agora é para valer

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Banco Central diz que os testes realizados nas duas últimas semanas foram bem sucedidos e espera que sejam realizadas mais de 1 bilhão de transações em pouco tempo, chegando a 20% de todas as transações financeiras

Depois de duas semanas de testes, o Pix, novo sistema de pagamento instantâneo passa a funcionar nesta segunda-feira, 16, para os mais de 50 milhões de usuários cadastrados e, nas 762 instituições outorgadas, terão o Pix disponível para toda a base de clientes.

A previsão do BC é de que “em pouco tempo”, o Pix seja responsável por 20% das transações financeiras, o que corresponde a 1 bilhão de operações.

PUBLICIDADE

Segundo o Banco Central, o sucesso da fase de operação restrita reforça o potencial impacto que o Pix promoverá na indústria de pagamentos, alavancando a competição e resultando em melhores serviços aos usuários; na economia, com a eletronização dos pagamentos e consequente redução do custo social com instrumentos baseados em papel; e para a população, disponibilizando um meio de pagamento barato, seguro, instantâneo e prático.

De acordo com o BC, transações iniciadas de forma simples, a partir da Chave Pix ou da leitura de QR Code, possibilitam uma melhor experiência de pagamento à população e reduzem os erros que ocorrem quando da inserção manual dos dados.

O que é Pix?

Pix é o pagamento instantâneo brasileiro, acompanhando uma tendência mundial. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Além de aumentar a velocidade em que pagamentos ou transferências são feitos e recebidos, o Pix tem o potencial de:

alavancar a competitividade e a eficiência do mercado;

baixar o custo, aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos clientes;

incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo;

promover a inclusão financeira; e

preencher uma série de lacunas existentes na cesta de instrumentos de pagamentos disponíveis atualmente à população.

Limite de valor nas transações

Não há limite mínimo para pagamentos ou transferências via Pix. Isso quer dizer que você pode fazer transações a partir de R$0,01. Em geral, também não há limite máximo de valores. Entretanto, as instituições que ofertam o Pix poderão estabelecer limites máximos de valor baseados em critérios de mitigação de riscos de fraude e de critérios de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Confira aqui a lista final das instituições que ofertarão o Pix desde o seu lançamento.