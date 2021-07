Pietro Labriola assume presidência da Conexis Brasil Digital

O CEO da TIM, Pietro Labriola, assume a presidência da Conexis Brasil Digital, nesta sexta-feira, 23, para um mandato de um ano. Ele substitui Rodrigo Abreu, CEO da Oi. Labriola também acumulará a presidência da Telebrasil e da Febratel. O economista Marcos Ferrari segue como presidente executivo da entidade.

CEO da TIM desde 2019 e na operadora há quase 14 anos, Labriola foi Chief Operating Officer da empresa entre 2015 e 2018. Graduado em Administração pela Universidade de Studi di Bari, com especialização em Inovação e Tecnologia pela Advanced School of Management (ASMIT), o executivo assume a presidência da Conexis em um momento de grande importância para o setor, que se prepara para o leilão do 5G.

“A missão da Conexis nesse importante momento de evolução é contribuir para a eficaz introdução da nova tecnologia 5G que é fundamental para o futuro do país econômica e socialmente. Como representantes do setor, lideraremos o debate pensando sempre em como as telecomunicações podem e devem agregar para a vida das pessoas”, afirma o CEO.

A Conexis Brasil Digital, antigo SindiTelebrasil, reúne as empresas de telecomunicações Algar, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo.

Mario Girasole, Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios, Institucionais e Imprensa da TIM, também assume nesse período a presidência do Conselho de Signatárias do SART (Sistema de Autorregulação das Telecomunicações), que é um conjunto de princípios, regras, estruturas organizacionais, instrumentos, mecanismos de deliberação e procedimentos de autodisciplina que visam permitir uma regulação efetiva e eficiente do setor de telecomunicações no âmbito da Conexis.