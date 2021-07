Piemonte Holding compra data center da Globo no Rio de Janeiro

O grupo financeiro Piemonte Holding, a Globo Comunicação e Participações e a Elea Digital, holding de data centers do Piemonte, anunciaram nesta quarta-feira, 28, que firmaram um compromisso de compra e venda do data center da Globo localizado nas proximidades do Parque Olímpico, zona oeste do Rio de Janeiro.

Antes de ser concluída, a transação passará ainda por aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e por uma fase de execução documental.

PUBLICIDADE

Com a aquisição, o ecossistema de data centers da Elea Digital aumenta em 25% sua potência de armazenamento de servidores de dados, chegando a 10 MW. Além de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Brasília, o Rio de Janeiro agora também passa a fazer parte da federação de data centers da Elea Digital. A empresa arrematou, ano passado, data centers da Oi.

“Com o início da Olimpíadas de Tóquio, não havia um momento melhor do que este para anunciar essa parceria de longo prazo com a Globo. Em 2016, em concomitância com a realização das Olimpíadas do Rio, a Globo investiu em infraestrutura digital de primeira linha, em um data center Tier III pensado para conectar a cidade do Rio ao mundo, e que consideramos como um grande legado olímpico para o Rio e o Brasil. A consolidação desta transação permitirá que a Piemonte Holding continue os investimentos neste centro de dados, ampliando seu espaço físico, potência e conectividade”, afirmou o CEO da Piemonte Holding, Alessandro Lombardi.

O valor do negócio não será divulgado pelas partes. Os acordos, além da compra e venda do data center, incluem também um contrato de colocation (espaço para servidores) de longo prazo entre a Elea Digital e a Globo.