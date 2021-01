Piemonte Holding anuncia nova diretora de investimentos

A Piemonte Holding anunciou nesta sexta-feira, 29, a efetivação de três funcionários da empresa para cargos de diretoria: Nathalie Afonso, Claudio Cornetti e Victor Almeida. As promoções dos novos diretores seguem uma estratégia de expansão e fortalecimento da liderança operacional da Piemonte Holding, que em dezembro assinou contrato de compra de cinco data centers da Oi e atualmente está na fase final do fechamento do negócio.

Nathalie Afonso, 33, está há quatro anos na empresa e assumirá o cargo de Diretora de Investimentos. Formada na Stern University de Nova York, com passagem no UBS e doutorado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Nathalie executou com sucesso desde 2018 o ingresso da Piemonte Holding no setor de data centers e na administração de ativos no setor naval brasileiro.

Claudio Cornetti, 31, será o novo Diretor Jurídico Associado. Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, ele trabalhou anteriormente na Gouvêa Vieira Advogados, XP investimentos e assume o novo cargo na Piemonte após sete anos na empresa.

Victor Almeida, 27, ex-PwC e formado em Administração pela Louisiana College, está em seu segundo ano de casa e foi promovido a Diretor Associado de Investimentos.

Além da efetivação de Nathalie Afonso, Claudio Cornetti e Victor Almeida, em dezembro de 2020 a Piemonte já havia anunciado a contratação de outros cinco novos diretores: Rogerio Bruck, Diretor de Operações; Bruno Xavier, Diretor Executivo; Juliana Halas, Diretora Administrativa; João Pedro Carvalho, Diretor Associado de Administração; e Clovis Brum, Diretor Associado de Facilities. (Com assessoria de imprensa)