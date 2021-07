PicPay adquire o Guiabolso

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os valores no negócio não foram revelados, mas envolve dinheiro e ações.

A PicPay, carteira digital com 55 milhões de usuários, anunciou hoje a compra do portal de finanças pessoais Guiabolso, que tem 6 milhões de usuários e R$ 1 bilhão em crédito concedido por meio de parceiros na plataforma. A transação, que envolve dinheiro e ações, tem como objetivo tornar a PicPay protagonista do open banking.

“A aquisição vai nos posicionar como protagonista do open banking, além de acelerar nossa operação de marketplace financeiro, que já conta com cartão, crédito pessoal e empréstimo entre pessoas”, disse em nota José Antonio Batista, CEO do PicPay.

