PIB do setor de TI cresce 3,5% em 2020

O PIB do setor de Tecnologia da Informação de 2020 cresceu 3,5% em relação ao ano anterior no Brasil e chegou a R$ 42 bilhões, conforme levantamento da consultoria IDC Brasil. O crescimento do setor vem no movimento contrário do PIB Brasileiro que caiu 4,1% em 2020.

Para 2021, a previsão da IDC é de crescimento ainda maior para o setor de TI, de 5%. A partir de 2022, haverá uma retomada ainda mais relevante, em especial nos serviços gerenciados. A empresa ainda projetou que a cotação do dólar em alta deve continuar inibindo o consumo de equipamentos e componentes.

O Analista de mercado sênior e consultoria da IDC Brasil, Luiz Fernando Monteiro, afirmou que a dinâmica de negócios apresentou desaceleração em relação ao planejado devido ao agravamento da pandemia. Ainda assim, disse que a perspectiva é boa ao apostar na vacinação da população para este ano. (Com assessoria de imprensa)