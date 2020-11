“Piauí Conectado” irá expandir fibra óptica para mais 118 municípios

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A PPP (Parceria Público-Privada) que deu origem ao projeto “Piauí Conectado”, em 2019, já atendeu 101 municípios piauienses e deverá, até o final de 2021, chegar a mais 118 municípios, oferecendo internet em banda larga através de uma rede de fibra óptica a todo o Estado. Os resultados da iniciativa foram apresentados hoje, 25, durante mesa redonda sobre “As políticas de Inovação dos Estados e Centros de Pesquisa”, promovido na Feira de Negócios e Congresso Online INOVAtic, promovida pelos portais Tele.Síntese e Ponto ISP.

Em um ano e cinco meses de execução, devido ao menor custo diferente dos demais sinais de internet, o projeto já gerou uma economia de cerca de R$ 15,44 milhões para os cofres públicos do Piauí, e o serviço já impactou positivamente a vida de quase 1,32 milhões de pessoas. O objetivo é levar internet de qualidade que atenda as demandas da população piauiense nas três principais áreas da administração pública: educação, saúde e segurança.

De acordo com o diretor-feral da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí, Antônio Torres da Paz, as ações de expansão da internet seguiram mesmo durante a pandemia e hoje cobrem 85% da população.

PUBLICIDADE

WiFi livre

Além da banda larga oferecida aos órgãos público, o projeto também prevê a instalação de pontos de WiFi para a população, inclusive em praças públicas. Paz acrescentou que os 101 municípios do Piauí já interligados são atendidos por uma rede de 5.000 km de fibra, grande parte aérea e a parte subterrânea das rodovias.

“A rede é usada para interligar os órgãos públicos com o menor link de 30 Mega, 24 horas, 7 dias por semana. Além desses pontos em municípios, são 1.500 pontos em órgãos públicos como delegacias, hospitais, escolas e outros órgãos do governo. Nós temos também 199 pontos de WiFi livre para a população”, enumerou.

Segundo o diretor, os pontos públicos são instalados em praças para facilitar o acesso dos moradores e também para auxiliar as prefeituras na realização de eventos. Além disso, o executivo destacou que o diferencial dessa PPP está no acompanhamento de uma fiscalização independente, que garante a qualidade do serviço.

“Nós temos um agente verificador, uma outra empresa que trabalha para o Estado e que faz a verificação da entrega do serviço. Então, se um ponto de internet cair, nós temos até x horas para colocar ela em funcionamento. Se ela ficar x hora a mais sem internet, a empresa é penalizada. Então, ela vai sempre correr para entregar o melhor”, pontuou.

O projeto inicial que começou em julho de 2019, tinha prazo de 30 meses para ser concluído, mas a empresa responsável irá antecipar a entrega da última instalação para julho de 2021, totalizando a rede de internet do Piauí em 24 meses.