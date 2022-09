Piauí Conectado: com PPP, estado leva fibra a todas as cidades

Uma das apresentações mais aguardadas no primeiro dia do evento INOVAtic 2022 foi a do projeto Piauí Conectado, que é fruto de uma Parceria Público-Privada. O objetivo desse projeto foi expandir toda a infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem do Piauí.

PUBLICIDADE

Edson Ribeiro, diretor-presidente do Piauí Conectado, contou que o governo estadual começou a formular a iniciativa de conectividade ainda em 2015, apesar de a PPP ter saído do papel em 2019. Naquele momento inicial, o Piauí era o segundo estado menos conectado da Federação, à frente apenas do Maranhão. Hoje, o estado tem a internet mais veloz do Brasil, segundo ele, citando levantamento do site Minha Conexão.

“Quando fomos chamados para fazer o projeto, o estado colocou o desafio de conectar as cidades, mas sem dinheiro. Então os contratos de PPP têm o benefício de permitir ao setor privado aportar os recursos para desenvolver infraestrutura para o estado, e o estado vai pagando contraprestações mensais à medida que vai utilizando o serviço”.

Hoje, o Piauí tem 90% dos municípios conectados em rede e mais de 11 mil quilômetros de fibra óptica em uso, sendo 40% subterrânea e 60%, aérea.

“Há internet em 100% das unidades administrativas do estado, que estão interligadas em rede”, ressaltou no evento. Os 10% de cidades que não estão ainda interconectados à rede (mas têm internet fornecida por provedores locais) serão integrados até 2024, totalizando os 224 municípios do Piauí.

Ele falou ainda sobre o projeto social realizado na Zona Rural de Amarante. A comunidade quilombola Mimbó foi a primeira no país a estar 100% conectada. São cerca de 600 moradores, quase todos de uma mesma família. Os 149 alunos do lugar receberam tablets e tiveram internet em fibra óptica instalada em suas casas. Todos tiveram aulas online durante a pandemia. As mulheres comercializam artesanato com vendas para o mundo inteiro através de site e redes sociais.

O INOVAtic NE acontece de hoje até sexta, 23, no Recife, organizado pela Momento Editorial, responsável pela publicação do Tele.Síntese. Participe! A feira e o congresso acontecem no MV Empresarial (Avenida Presidente Dutra, 298 – Imbiribeira). Para quem é de fora, há transmissão online dos painéis.

PUBLICIDADE