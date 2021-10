Philips reduz projeção de vendas e lucros para 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A empresa vem enfrentando problemas na cadeia de suprimentos com a falta de chips de memória, além do congestionamento em portos, o que atrasa o escoamento dos produtos

A companhia Philips anunciou que sua projeção de vendas e crescimento de lucros deste ano caiu. A empresa diz que os problemas envolvendo a cadeia mundial de suprimentos, incluindo a escassez de chips, devem se intensificar.

As vendas da empresa tiveram uma redução de 7,6% entre julho e setembro de 2021 devido à falta de componentes eletrônicos, como chips de memória. Os fabricantes desses semicondutores não conseguiram mais atender à demanda da Philips à medida em que ela aumentava. A produção da empresa chegou a 17% no último trimestre.

Além disso, parte das remessas da empresa ficaram paradas nos portos com o retorno do comércio mundial após paralisações induzidas pela covid-19. No entanto, o congestionamento dos portos é visto como algo temporário, diferentemente das questões na cadeia produtiva.

Somados, esses dois fatores empurraram o EBITA da companhia para uma redução de 25% no terceiro trimestre, chegando a € 512 milhões. Para 2022, os problemas escassez deverão normalizar ao longo do ano, ainda assim continuarão atingindo as vendas.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) também teve de rever suas projeções de lucros pelo mesmo motivo. Houve ainda problemas com logística e falta de matéria prima, como pneus (Com assessoria de imprensa)