Petrobras investe R$ 6 milhões em contratação de soluções inovadoras

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A ação é voltada para empresas de tecnologia e startups. É o segundo edital do módulo Aquisição de Soluções, lançado este ano, totalizando R$ 27,2 milhões em investimentos

A Petrobras anunciou nesta quarta, 17, que vai investir até R$ 6 milhões em novas oportunidades de contratação de soluções inovadoras. A ação é voltada para empresas de tecnologia e startups. É o segundo edital do módulo Aquisição de Soluções, lançado este ano, totalizando R$ 27,2 milhões em investimentos.

PUBLICIDADE

Nessa edição, serão selecionadas inovações em áreas como inteligência artificial, tecnologias de inspeções e modelagem e simulação. As inscrições vão até 9 de setembro e os projetos podem receber até R$ 1,6 milhão por proposta para desenvolvimento e testes das soluções em ambientes produtivos.

A seleção é aberta a instituições de todo o país e do exterior. O processo seletivo inclui uma pré-avaliação por uma banca de especialistas, seguida de uma fase de mentoria técnica para aprimoramento do plano de trabalho e modelo de negócios.

A etapa seguinte é um pitch day, no qual as empresas apresentam suas propostas para uma banca formada por gestores e especialistas da Petrobras. Segundo a empresa, na avaliação, serão considerados critérios como o modelo de negócios, implantação da solução ao final do projeto, consistência e competitividade da proposta, impacto e geração de valor, escalabilidade e abrangência da solução.

A Petrobras também estendeu o prazo do primeiro edital deste ano, lançado em julho, cuja data limite para inscrições passou a ser 22 de agosto.

A primeira seleção no módulo Aquisição de Soluções foi lançada em 2021 pela Petrobras e sete empresas já foram contratadas, por meio do CPSI – Contrato Público para Soluções Inovadoras.

Os CPSIs terão vigência de até 12 meses, prorrogáveis por outros 12, para validação das soluções tecnológicas. Após o contrato de inovação, a solução com melhor desempenho e que demonstrou agregar valor para o negócio da Petrobras pode ser contratada por um período de dois anos, prorrogáveis por mais dois, para fornecimento em escala.

Participação

A Petrobras é uma das empresas que estará no evento IoT e Redes Privativas, promovido pelo Tele.Síntese na próxima semana, nos dias 25 e 26 de agosto. As inscrições são gratuitas.

PUBLICIDADE