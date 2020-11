Petrobras convoca startups

A estratégia de compras do governo digital é tema do 5×5 TecSummit, que acontece de 07 a 11 de dezembro

A Petrobras lançou nesta terça-feira, (24/11), uma chamada pública de soluções de startups ou outras empresas, capazes de atender demandas da companhia nas áreas de Saúde, Segurança Operacional, Otimização e Automação de Processos. É o primeiro edital da Petrobras nesse modelo que visa testar internamente soluções inovadoras para a empresa, mas validadas ou em fase de validação no mercado.

“Este piloto faz parte da estratégia de inovação aberta da companhia, na qual buscamos a implantação de ideias criativas com alto potencial de impacto em produtividade ou segurança no setor de petróleo, gás e energia, acelerando o desenvolvimento do nosso ecossistema de inovação”, afirma o diretor de Transformação Digital e Inovação da Petrobras, Nicolás Simone.

As inscrições seguem até 7 de dezembro e podem ser feitas por meio do link: https://petrobr.as/editalsolucoes . A previsão é de que a lista das selecionadas saia antes do fim do ano.

