Petrobras coloca rede de fibra óptica à venda

A Petrobras colocou à venda a sua rede de fibra óptica onshore, com extensão de aproximadamente 8 mil km. Os ativos serão vendidos em quatro blocos regionais – Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. O processo será conduzido pela Ernst & Young (EY).

A malha óptica é composta por cabos enterrados, cuja maioria possui capacidade de 36 fibras cada. Além disso, as fibras estão distribuídas seguindo as faixas de gasodutos e oleodutos do Nordeste ao Sul e um trecho da região Norte.

As empresas interessadas devem atender aos requisitos de elegibilidade e comunicar formalmente a EY. Para participar do processo, os potenciais compradores deverão assinar um acordo de confidencialidade e um certificado de conformidade até o próximo dia 21 de outubro.

Em seguida, a partir de 17 de outubro, as empresas receberão um memorando de informações confidenciais.

Características da rede

A rede de fibra óptica da petroleira coexiste com a de dutos de óleo e gás ao longo das faixas de dutos, que são detidas pela Petrobras e por terceiros (TAG e TBG). No caso das faixas de terceiros, existem contratos de direito de uso da subfaixa da fibra óptica e dos terrenos das estações de telecomunicação, informou a estatal.

Os cabos, por sua vez, estão enterrados e acondicionados em tubos PEAD (bi tubo). Além disso, os fios interligam diversas estações de telecomunicações nas quais os pares de fibra óptica são interligados aos sistemas de transmissão de sinais.

Confira, a seguir, as características dos quatro blocos.

Bloco Norte: com aproximadamente 800 km de extensão, é formado por dois trechos que cruzam o estado do Amazonas.

Bloco Nordeste: com cerca de 2.100 km, se estende do norte do estado do Rio de Janeiro até Ipojuca, em Pernambuco.

Bloco Sudeste: conjunto de trechos que, somados, atingem 3.300 km de extensão, passando pelos estados da região e por Goiás e o Distrito Federal.

Bloco Sul: trecho de aproximadamente 1.800 km que cruza o noroeste do estado de São Paulo em direção a Canoas, no Rio Grande do Sul.

Para participar do processo de compra, as empresas interessadas devem ter receita bruta igual ou superior a R$ 100 milhões ou ativo sob gestão igual ou superior a R$ 500 milhões. O processo permite participação via consórcio, associação ou oferta conjunta.

