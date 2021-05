Pequeno varejo vibra com novas regras de recebíveis do BC

Com nova regra do BC, que começa em 7 de junho, as micro e pequenas empresas passam a ter as mesmas condições de crédito das grandes corporações.

O mercado de registros de ativos financeiros ganha relevância no país com a entrada em vigor da nova regulamentação do Banco Central, no próximo dia 7 de junho. A medida centraliza o registro dos recebíveis de cartão dos varejistas em sistemas automatizados e fiscalizados pela autarquia. Com isso, cerca de 20 milhões de micro e pequenas empresas passam a ter as mesmas condições de crédito das médias e grandes corporações.

Trata-se de um mercado que deverá movimentar cerca de R$ 2,3 trilhões até o final do ano, segundo estima a Abecs, associação que representa as empresas de meios eletrônicos de pagamentos. Além de centralizar as informações de compra, o novo modelo transfere o poder dos dados para o varejo, ou seja, quem fez a venda é o dono da informação.

