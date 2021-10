Ao se preparar para o seu IPO nos Estados Unidos, no início de 2022, o Nubank anuncia o primeiro lucro em um semestre inteiro, fechando os seis primeiros meses de 2021 com um lucro líquido de R$ 76 milhões. No mesmo período do ano anterior, o Nubank teve prejuízo de R$ 95 milhões. Os resultados não incluem as operações do Nubank na Colômbia e no México.

Leia mais no Digital Money Informe

PUBLICIDADE