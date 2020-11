Pátria, dono da Vogel, cria empresa no setor de infraestrutura wireless

Com um programa de investimentos que pode chegar a mais de R$ 3 bilhões, a nova empresa reforça a liderança do Pátria no setor de infraestrutura de dados e fornecerá soluções completas às tecnologias wireless no Brasil.

O Pátria Investimentos iniciou a operação da Winity, empresa que vai construir infraestrutura wireless no país. A nova empresa do grupo, que já investe na Vogel, tem ativos de redes de telefonia móvel, sistemas de cobertura indoor e novas tecnologias de conectividade móvel.

A nova unidade tem um plano de investimento de mais de R$ 3 bilhões e mira a oportunidade de expansão que virá da implantação das tecnologias 4G e 5G nos próximos anos, puxada pelo crescimento do consumo de dados. O capital virá do Fundo Pátria Infraestrutura IV, cuja captação de R$ 10 bilhões (a maior de um fundo do setor para a América Latina) foi comunicada recentemente ao mercado.

“Seguimos muito ativos no mercado de infraestrutura de dados, setor no qual somos um dos principais investidores na América Latina. Enxergamos um alto potencial de crescimento para o setor nos próximos anos em razão do cenário de transformação digital e, particularmente, com o desenvolvimento da tecnologia 5G, que demandará das empresas a capacidade de desenvolver novas soluções de infraestrutura wireless”, comenta Felipe Pinto, sócio do Pátria. Além da Vogel, o fundo criou os data centers Odata, e foi dono da Highline, vendida no final de 2019 para o fundo Digital Colony.

“Trata-se de um setor de investimento recorrente e em constante transformação. Há uma crescente demanda pelo desenvolvimento de soluções de infraestrutura wireless”, resume o CEO da Winity, Sergio Bekeierman. (Com assessoria de imprensa)