Participação dos ISPs no leilão do 5G é um dos temas do INOVAtic

Ainda cercado de muita polêmica, o leilão do 5G traz oportunidades de negócios aos provedores regionais, mas ainda há dúvidas sobre a participação direta dos ISPs no certame. Qual as expectativas dos empreendedores e do governo nessa participação?

Essa é uma das questões que poderá ser respondida no painel “Riscos e Oportunidades da 5G”, que consta da programação da INOVAtic 2021, Feira e Congresso virtuais que se realizam entre os dias 9 a 11 de junho.

Para esse debate foram convidados o conselheiro da Anatel Carlos Baigorri, o CEO da consultoria Futirion, Caio Bonilha, o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira e o consultor de estratégias para telecomunicações da APP do Brasil, Rudnei Gerhart. A moderação ficará a cargo do presidente da Associação Neo, Alex Jucius.

O tema central do evento, ”ISPs prontos para o novo salto”, irá abarcar, no Congresso, temas que afetam diretamente os negócios dos provedores regionais de internet, além do leilão do 5G, como as redes neutras, a oferta de conteúdo audiovisual, as opções para a mobilidade, o Open Ran. E, também, o Wifi 6.

O painel sobre o 5G está marcado para o dia 11 de junho às 9h30.

