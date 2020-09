Participação da Huawei no 5G é decisão política, diz subsecretário

A decisão sobre a participação da Huawei na implantação do 5G que vai ser decidida em discussão política. A afirmação é do subsecretário de Regulação e Mercado do Ministério da Economia, Gabriel Fiuza de Bragança, durante participação no Painel Telebrasil, nesta terça-feira, 29.

Segundo ele, as discussões técnicas estão ocorrendo em várias esferas do governo. É uma discussão interna ainda, mas o tema será tratado de formas política na Casa Civil. Para o subsecretário, a discussão do edital do 5G ainda nem está madura, existem vários ajustes a serem discutidos, como a solução da TVRO.

“Nós do Ministério da Economia não temos atribuição para falar ex-ante sobre um assunto que vai ser claramente discutido dentro da Anatel. A gente vai tecer contribuições, que está dentro das nossas atribuições, mas é uma questão que ainda não fechada”, afirmou.

