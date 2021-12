Parcerias para a inovação e novos serviços com 5G

Bem-vindo ao novo episódio do Expresso Talks, programa que traz entrevistas em vídeo com convidados que são decisores nas maiores empresas de telecom, especialistas em inovação e analistas que acompanham de perto o mercado de tecnologia no Brasil e no mundo.

Neste novo episódio, os apresentadores Solange Calvo e Samir Vani conversam com Rodrigo Gruner, diretor de inovação e serviços digitais da Vivo, executivo que tem entre suas atribuições buscar novas oportunidades de negócios inovadores para a companhia.

Na entrevista o executivo fala sobre como a empresa encara os desafios da inovação, aborda novas parcerias da empresa para áreas como 5G, discute o mundo digital, detalha como funciona o hub de inovação da Vivo (a Wayra) e explica em que tipo de startup a companhia está de olho.

