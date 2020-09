Parceria entre TIM e C6 Bank cobre agora clientes do pós-pago da operadora

Parceria inaugurada com planos controle, chega ao pós, segmento mais rentável de clientes da operadora, ao qual serão oferecidos serviços bancários que incluem até investimento em CDB com taxas diferenciadas.

A TIM e o C6 Bank seguem aprofundando a parceria. Desde terça-feira, 22, as empresas passaram a oferecer benefícios para usuários de planos pós-pagos da tele, TIM Black e TIM Black Família. Assinantes que abrirem conta no banco digital poderão receber bônus de internet, pacotes de roaming internacional e até cashback na compra de smartphones. Já o banco oferecerá seis meses de anuidade grátis no cartão C6 Carbon, dentre outros produtos financeiros.

“Agora, entregamos os benefícios nos planos pós-pago, que ficarão ainda mais competitivos, com bônus de internet e muitas vantagens exclusivas da parceria com o C6 Bank, inclusive descontos adicionais exclusivos na compra de smartphones com o modelo de cashback”, explica João Stricker, Head de Marketing Consumer e SMB da TIM Brasil. Até então, a parceria previa benefícios para clientes controle.

PUBLICIDADE

O que tem a mais

Com a evolução da parceria, novos e atuais clientes TIM Black e Black Família que abrirem uma conta no C6 Bank ganharão bônus de 5GB e 10GB, respectivamente, depois de passarem por um análise de crédito. Eles poderão manter o bônus mensalmente, desde que optem por pagar a fatura da operadora nos canais do banco digital.

A partir do pagamento da primeira conta nesse formato, ganham também um pacote de roaming internacional em viagens para Europa – para uso de dados, podendo chegar até 30GB no plano TIM Black Família – e 100 minutos mensais em chamadas de longa distância internacional para países das Américas. Esses dois benefícios são válidos no TIM Black Família e TIM Black C.

Já o C6 Bank oferecerá para os clientes da TIM um cartão de crédito C6 Carbon com seis meses de anuidade grátis. Dentre as vantagens do cartão, estão 12 meses de RappiPrime gratuito, acesso a salas VIP em aeroportos, programa de pontos, com concessão de 2,5 pontos que não expiram a cada US$ 1 gasto e todos os benefícios Mastercard Black.

Além disso, os usuários da operadora terão acesso à abertura de conta global grátis, CDBs com taxa exclusiva, além dos outros produtos financeiros do banco, como conta corrente gratuita, saques e transferências ilimitados e tag de pedágio sem taxa de adesão ou mensalidade.

“Nos últimos meses, já havíamos anunciado para o cliente TIM a navegação ilimitada no app do banco (sem consumo de dados), CDBs com taxas exclusivas, bônus especiais para TIM Controle, entre outras vantagens. Agora, avançamos para o pós-pago e adicionamos uma série de benefícios alinhados a esse perfil de cliente, como desconto na anuidade do C6 Carbon, roaming internacional e cashback nas compras de smartphones”, diz Tiago Galli, Head de Parcerias do C6 Bank.

O que muda

Na prática, caso o cliente TIM Black Família de 100GB, por exemplo, entre para o C6, passa a contar com 110GB de internet. O plano custa R$ 319,99 mensais para o titular e até três dependentes grátis (R$ 79,99 por pessoa), e inclui também assinaturas Netflix, TIM Music by Deezer e RappiPrime, redes sociais e WhatsApp, roaming internacional para Américas e Europa e ligações de longa distância internacional para Américas.

Já o TIM Black C disponibilizará, de R$ 149,99 mensais, terá 30GB de internet. Além de navegação sem limite por redes sociais e WhatsApp, TIM Music by Deezer, E-book by Skeelo, TIM Banca Virtual, TIM Segurança Digital, RappiPrime, roaming internacional para Américas e Europa e ligações de longa distância internacional para Américas.

O cashback para compra de smartphones funcionará por meio do cartão de crédito do C6 Bank. O cliente que adquirir um aparelho fidelizado com valor mínimo de R$ 250 nas lojas participantes da TIM (físicas ou virtual) receberá R$ 100 de desconto na fatura do cartão C6 Bank em até 60 dias após a efetivação da compra e ainda poderá parcelar o smartphone em até 18x sem juros.

O cliente TIM será imediatamente reconhecido no momento da abertura da conta no C6 Bank, cadastrando seu número TIM junto ao banco e, com isso, terá acesso aos benefícios. A oferta conjunta também é válida para clientes TIM Black e TIM Black Família que já são correntistas do banco. Ao pagarem o plano no C6 Bank, começam a receber os benefícios, afirmam as empresas. (Com assessoria de imprensa)