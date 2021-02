Parceria entre Intel e Google mira demanda por nuvem na borda das redes 5G

Intel e Google Cloud anunciaram hoje, 23, o desenvolvimento conjunto de arquiteturas em nuvem para o setor de telecomunicações e soluções integradas para operadoras. O acordo mira atender as teles na expansão de sua capacidade computacional na borda das redes móveis de quinta geração (5G).

A parceria prevê o desenvolvimento de tecnologias nativas na nuvem, característica da 5G pura (standalone). Um dos objetivos é oferecer às operadoras formas de inovar no modelo de negócio, vendendo não apenas conectividade, mas também plataformas de serviços de negócios que prevejam a entrega de aplicativos na borda da rede.

O papel da Intel na parceria, além de fornecer os componentes de hardware, é ajudar as operadoras no planejamento, testes e implantação da tecnologia e da infraestrutura necessária para a 5G nativa em nuvem.

Também dará acesso ao Google a seu software de referência para redes de acesso virtualizadas, o FlexRAN, ao softawre de redes abertas (OpenNESS), e a um kit de desenvolvimento (Data Plane Development Kit) para hardware com processadores da linha Xeon.

Enquanto o Google dará a sistema funcionamento de aplicações em multinuvens , batizado Google Anthos. E os recursos para as operadoras testarem novas aplicações desenvolvidas dentro da parceria. As empresas não revelaram os termos financeiros do acordo. (Com assessoria de imprensa)