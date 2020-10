CPQD fecha acordo de cooperação técnica com Ministério da Agricultura

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) assinaram acordo de cooperação técnica na quinta-feira, 22, para o desenvolvimento de projetos de conectividade e uso de tecnologia no agronegócio brasileiro.

“A intenção é fazer parcerias com empresas e agtechs, dentro do conceito de inovação aberta, para intensificar a digitalização do campo, que irá trazer o aumento da produção em condições sustentáveis”, comentou o presidente do CPQD, Sebastião Sahão Júnior.

A parceria busca atingir, principalmente, setores mais vulneráveis economicamente, o médio e pequeno agricultor. As tecnologias de conectividade 4G e 5G e Internet das Coisas (IoT) serão o foco das iniciativas. O projeto prevê a construção e validação de arquiteturas, sistemas e modelos de sustentação econômica. O objetivo é tornar esses setores mais competitivos no mercado local, nacional e internacional.

“O grande desafio hoje é fazer com que o médio e o pequeno produtor também tenham acesso a essas tecnologias que já estão sendo utilizadas em grandes fazendas”, afirma Fernando Camargo, secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do MAPA.

O cpqd ficou encarregado de identificar as tecnologias com aplicações em potencial para o setor agropecuário, tendo como base as diretrizes estabelecidas pelo Ministério. Por sua vez, a pasta deverá apresentar políticas, diretrizes e prioridades do governo federal para a inovação agropecuária, bem como identificar demandas. Também haverá obrigações conjuntas, como indicar as regiões em potencial, captação de recursos para financiamento de projetos de pesquisas, desenvolvimento e inovação e definir novos temas para futuras pesquisas voltadas a esse segmento. (Com assessoria de imprensa)