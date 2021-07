Parceria entre American Tower e centro de referência IoT gera 22 soluções

As soluções têm aplicações em cidades inteligentes, com destaque para as áreas de monitoramento de consumo de água e energia, segurança e rastreabilidade

A parceria entre a American Tower e Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo (Inovai), localizada em Itajubá, Minas Gerais, rendeu até agora o desenvolvimento de 22 soluções IoT. Em nota, a companhia comemorou os resultados.

Todas as soluções desenvolvidas em Itajubá no último ano têm como foco as cidades inteligentes. Destacam-se as soluções de monitoramento de consumo de água e energia, segurança e rastreabilidade. Um dos objetivos do Inovai é permitir que seus membros, em especial startups, tenham acesso às tecnologias para desenvolver novos produtos e aplicações.

Com a parceria, a associação ganhou acesso à infraestrutura de rede neutra IoT da American Tower, com o intuito de acelerar projetos de tecnologia e favorecer um ecossistema de geração de negócios. A colaboração com a Inovai iniciou em setembro de 2020, quando a companhia fechou acordos com outras dez instituições.

Até o momento, a American Tower celebrou 13 acordos com centros de referência em IoT no Brasil. A iniciativa faz parte da estratégia de Rede Neutra ATC LoRaWAN para IoT, e visa ampliar a escala de atuação e o fomento do ecossistema. (Com assessoria de imprensa)